Malezya'da Bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba İmha Edildi
KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Gaya Adası'nda bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba güvenlik güçlerince imha edildi.
KUALA Malezya'nın kuzeyindeki Gaya Adası'nda bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba güvenlik güçlerince imha edildi.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, Gaya Adası'na bağlı Lobong köyü sakinleri, mezar kazarken patlamamış bir bomba buldu.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, bölgeyi emniyet şeridine alırken bomba imha ekibi patlayıcıyı inceledi.
İkinci Dünya Savaşı döneminden kaldığı belirlenen 33 santim uzunluğundaki bomba, daha sonra kontrollü şekilde patlatıldı.
Kaynak: AA