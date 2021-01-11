Malezya'da bir bakan daha Kovid-19'a yakalandı
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Malezya'da bir bakan daha Kovid-19'a yakalandı

11.01.2021 07:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 07:14
Malezya'da bir bakan daha Kovid-19'a yakalandı

KUALA Malezya'da dün Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Rina Mohd Harun'un da Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

KUALA Malezya'da dün Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Rina Mohd Harun'un da Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rina'nın Kovid-19 testinin dün pozitif çıktığı ve idari başkent Putrajaya'daki bir klinikte karantinaya alındığı bildirildi.

Rina'nın Kovid-19 enfeksiyonunun, dün virüse yakalanan Bakan Mustafa'dan bağımsız olduğunun belirtildiği açıklamada, "Sayın bakanın yokluğunda bakanlık, rutin çalışmalarına devam edecektir." denildi.

Malezya Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed, dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuş ve hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Geçen haftaki kabine toplantısında Mustafa ile yakın oturan Özel Hizmetler Bakanı Mohd Redzuan Mohd Yusuf ile İletişim ve Multimedya Bakanı Seyfeddin Abdullah da ev karantinasına girmişti.

Toplam 133 bin 992 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 551 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 27 bin 332 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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