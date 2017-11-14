Malezya'da Bazı Otellerde Uygulanan Başörtüsü Yasağı

KUALA LUMPUR (AA) – Malezya Turizm ve Kültür Bakanı Datuk Seri Muhammed Nazri Abdülaziz, bazı otellerin çalışanlarına başörtüsü yasağı getirmesiyle ilgili "Bu bir çeşit ayrımcılık, saygısızlık, sorumsuzluk ve anayasa ihlalidir." dedi.





Aziz, bazı otellerin kadın çalışanlarına başörtüsü yasağı getirmesine tepki gösterdi.



Bakan Aziz, "Anayasada din, ırk, dil veya herhangi bir konuda ayrım yapılmasının mümkün olmadığı açıkça belirtilmektedir. Başörtüsü yasağı, bir çeşit ayrımcılık, saygısızlık, sorumsuzluk ve anayasa ihlalidir." dedi.



Malezya Oteller Birliğinden (MAH) yapılan yazılı açıklamada da" Uluslararası otel zincirleri, dünya çapında 'tek kıyafet' politikası izlediği için Malezya'da da aynı kıyafetleri kullanıyor. Sadece uluslararası oteller, başörtüsü yasağı uyguluyor." ifadeleri kullanıldı.