Malezya'da bayram namazı

KUALA Malezya'da Müslümanlar Ramazan Bayramı'na huzur ve sevinç içinde girdi.

Başkent Kuala Lumpur'da sabahın erken saatlerinde geleneksel kıyafetlerini giyerek camilere koşan binlerce Müslüman, namaz vaktine kadar teşrik tekbirleri getirdi.

Yoğun kalabalıkların yaşandığı camilerde Malezyalı ve farklı uyruklardan Müslümanlar, bayram namazlarını eda etti.

Namazın ardından Müslümanlar cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Kuala Lumpur sakinlerinin çoğu bayram vesilesiyle şehir dışına giderken cami kalabalığını Bangladeş, Endonezya, Myanmar ve Pakistan gibi ülkelerden Malezya'ya çalışmaya gelen Müslümanlar oluşturdu.

Kaynak: AA