Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü
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Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü

KUALA Malezya'nın Kelantan eyaleti açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Malezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü
30.06.2020 05:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 06:05

KUALA Malezya'nın Kelantan eyaleti açıklarında bir balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Kelantan Emniyet Müdür Yardımcısı Abdullah Muhammed Piah, Bachok sahilinden açılan ve içinde 20 kişinin olduğu teknenin fırtınada alabora olduğunu açıkladı.

Teknedeki 12 kişinin sağ kurtarıldığını kaydeden Abdullah, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Sağ kurtarılanların kaza sırasında yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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