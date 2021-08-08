Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi

Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'da hükümet, salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu.

KUALA Malezya'da hükümet, salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu.

Ulusa seslenen Başbakan Muhyiddin Yasin, iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlara sağlanacak kolaylıklara dair detayları açıkladı.

Muhyiddin, bu kapsamda, ülke genelinde aşılarını tamamlayanların cami, mescit ve diğer ibadethanelere giriş yapabileceğini, aile ziyaretleri için eyaletler arası seyahatte bulunabileceğini bildirdi.

Yurt dışında aşısını yaptıran Malezya vatandaşı ve oturum izni bulunan yabancı uyrukluların da ülkeye girişinin kolaylaşacağını belirten Muhyiddin, "İki doz aşı yaptıranlar, sertifikalarını göstermeleri durumunda otel karantinasına alınmayacak ve 14 gün ev karantinasında kalmaları mümkün olacaktır." dedi.

Muhyiddin, günlük vaka sayılarında kayda değer azalma görülüp Ulusal Toparlanma Planı'nda (NRP) ikinci aşamaya geçen eyaletlerde restoran ile kafelerde yemek yeme ve benzeri toplu etkinliklerin serbest olacağını ifade etti.

Söz konusu hafiflemelerin, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Penang ve Sabah eyaletlerinde geçerli olacağını hatırlatan Muhyiddin, başkent Kuala Lumpur ve Selangor eyaletinde toplu etkinlik yasaklarının süreceğini vurguladı.

Şimdiye kadar 1 milyon 262 bin 540 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 749'u buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki Kunduz ve Sar-i Pul vilayet merkezlerinin kontrolünü kaybetti.
Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki Kunduz ve Sar-i Pul vilayet merkezlerinin kontrolünü kaybetti.
Afgan hükümet güçleri kuzeyde stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'ın kontrolünü Taliban'a karşı kaybetti.
Afgan hükümet güçleri kuzeyde stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan'ın kontrolünü Taliban'a karşı kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Lionel Messi Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malezya'da aşı yaptıranlar için bazı Kovid-19 yasakları hafifletildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 16:48:23. #1.15#

title