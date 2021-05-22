Malezya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alınan tedbirler sıkılaştırıldı

KUALA Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen yoğun artıştan ötürü, uygulamada olan yasakların kapsamını artırdı.

KUALA Malezya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen yoğun artıştan ötürü, uygulamada olan yasakların kapsamını artırdı.

Basın mensuplarına konuşan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, son bir aydır günlük Kovid-19 vaka artışlarındaki yükselme üzerine 12 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında yeni tedbirleri açıkladı.

25 Mayıs'tan itibaren işletmelerin sabah 08.00'den akşam 20.00'ye kadar açık tutulacağını belirten Bakan İsmail, toplu taşımaların kapasitesinin yüzde 70'den yüzde 50'ye düşürüleceğini kaydetti.

İsmail, ilerletilmiş yasaklar kapsamında sektörlerin daha fazla evden çalışmaya gideceğini ifade etti ve "Kamu personelinin yüzde 80'i, özel sektör personelinin de yüzde 40'ı evden çalışma uygulamasına geçecektir." dedi.

Şehirler ve eyaletler arası seyahat yasağının süreceğini belirten İsmail, vakalardaki artışın kırılması için halkı mümkün olduğunca evde oturmaya çağırdı.

Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 74

Malezya'da günlük Kovid-19 vaka artışları, ramazanın başladığı 12 Nisan'dan bu yana 2 binli rakamlardan 4 binlere yükselmişti.

Malezya Sağlık Bakanlığından 19 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki yoğun artış nedeniyle ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının yüze 74'e yükseldiği belirtilmişti.

Ülkedeki Kovid-19 vaka artışları son 4 gündür 6 binin üzerinde gelişiyor.

Son 24 saatte 6 bin 320 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da toplam vaka sayısı 505 bin 115'e yükseldi.

Toplam 2 bin 199 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede 53 bin 682 kişi Kovid-19 tedavisi görürken 652 kişi ise Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız