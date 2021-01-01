Malezya'da araba feribottan düştü: 9 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malezya'da araba feribottan düştü: 9 ölü

01.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:06
Malezya'da araba feribottan düştü: 9 ölü

KUALA Malezya'nın Sarawak eyaletinde, arazi aracının feribottan denize düşmesi sonucu 9 kişi boğuldu.

KUALA Malezya'nın Sarawak eyaletinde, arazi aracının feribottan denize düşmesi sonucu 9 kişi boğuldu.

Sarawak İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatının açıklamasına göre, eyalete bağlı Sibu kentinden Kuching'e gitmek için feribotu kullanan ailenin içinde bulunduğu arazi aracı, yaklaşık 60 kilometre uzaklaştıktan sonra denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye giden kurtarma ekiplerinin, araçtaki 9 kişinin cesedine ulaştığı bildirildi.

Ölenlerin arasında 4 aylık bir bebeğin de bulunduğu açıklandı.

Kaza hakkında incelemelerin sürdüğünü bildiren yetkililer, feribotun giriş kapısının açılması sonucu aracın denize düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Adana Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malezya'da araba feribottan düştü: 9 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 18:07:48. #1.15#
title