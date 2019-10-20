Malezya'da animasyon filmi Çin propagandası yapıldığı gerekçesiyle yasaklandı

20.10.2019 12:44

KUALA Malezya'da, ABD'li prodüksiyon şirketi DreamWorks'ün yapımını üstlendiği animasyon filmi Abominable (Yeti Efsanesi), bir sahnesinde Çin'in Güney Çin Denizi'nde hakimiyet iddiasında bulunduğu sınırların gösterildiği öne sürülerek yasaklandı.

Malezya Film Sansür Kurulundan yapılan açıklamada, Çin'in Güney Çin Denizi'nde kendi deniz sınırı kabul ettiği "9 çizgili hattının" dolaylı şekilde bir sahnesinde yer alması nedeniyle ülkede kasımda vizyona girmesi planlanan filmin gösterilmemesi yönünde karar verildiği bildirildi.

Kurul heyetinin yapımcılara söz konusu sahnenin çıkarılması halinde filmin sinemalarda gösterilebileceği teklifinde bulunduğu ancak kabul edilmediği için yapımın ülke genelinde tamamen yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Güneydoğu Asya genelinde tartışmalara yol açan film, söz konusu sahne nedeniyle geçen hafta Vietnam'da yasaklanmış, Filipinler'de de boykot çağrısı yapılmıştı.

Güney Çin Denizi'nde hakimiyet tartışmaları

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Güney Çin Denizi'nde Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu U şeklindeki alan, "9 çizgili hat" veya "11 çizgili hat" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemininin olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA