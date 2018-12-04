Malezya'da Alışveriş Merkezinde Patlama: 3 Ölü

KUALA Malezya'nın Sarawak eyaletine bağlı Kuching kentindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, şehirdeki alışveriş merkezi CityONE'da öğlen saatlerinde patlama oldu.

Dükkan sahipleri ve müşteriler panik içinde dışarı kaçarken bölgeye ulaşan güvenlik güçleriyle arama kurtarma ekipleri, şu ana kadar 3 kişinin cesedine ulaştı.

Olayda biri ağır 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığının tahmin edildiğini açıkladı.