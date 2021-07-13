Malezya'da 204 çalışanının Kovid-19'a yakalandığı aşı merkezi kapatıldı
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Malezya'da 204 çalışanının Kovid-19'a yakalandığı aşı merkezi kapatıldı

Malezya'da 204 çalışanının Kovid-19'a yakalandığı aşı merkezi kapatıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletindeki bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi 204 sağlık çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir süreliğine kapatıldı.

KUALA Malezya'nın Selangor eyaletindeki bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi 204 sağlık çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir süreliğine kapatıldı.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Şah Alam kentinde aşı merkezi olarak kullanılan IDEAL Kongre Merkezinde 2 çalışanın 10 Temmuz'da Kovid-19 belirtisi göstermesi üzerine merkezdeki bütün çalışanlara toplu test yapıldığını açıkladı.

Hayri, testler sonucunda 204 çalışanda Kovid-19 virüsünün görüldüğünü kaydetti ve aşı merkezinin bir süreliğine kapatıldığını ifade etti.

Günde 300 bin civarında Kovid-19 aşılamasının yapıldığı Malezya'da şimdiye kadar 11 milyon 366 bin 710 kişiye birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.

Malezya'da toplam 844 bin 870 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 6 bin 260'a ulaştı.

Ülkede günlük Kovid-19 vakalarında 8 bin ve üstü dolaylarında artış oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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