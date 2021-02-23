Malezya'da 1200 Myanmarlı göçmenin iade edilmesi mahkeme kararıyla askıya alındı
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Malezya'da 1200 Myanmarlı göçmenin iade edilmesi mahkeme kararıyla askıya alındı

23.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:20
Malezya'da 1200 Myanmarlı göçmenin iade edilmesi mahkeme kararıyla askıya alındı

KUALA Malezya'ya kaçak yollarla gelen 1200 Myanmar uyruklu göçmeni iade etme kararı mahkeme emriyle geçici olarak durduruldu.

KUALA Malezya'ya kaçak yollarla gelen 1200 Myanmar uyruklu göçmeni iade etme kararı mahkeme emriyle geçici olarak durduruldu.

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün başvurusunun yarın ele alınacağı, bu nedenle göçmenlerin sınır dışı edilmesi işleminin askıya alındığı belirtildi.

Malezya Göç İdaresi, ülkede geçerli oturum izni bulunmayan, vize süresi dolan ve turist vizesini farklı amaçlar için kullanan 1200 Myanmar vatandaşının 23 Şubat'ta, Myanmar donanmasının iş birliğinde ülkelerine iade edileceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları grupları, göçmenlerin arasında zor durumdaki kadın ve çocukların bulunabileceğine dikkati çekerek Malezya'ya bu karardan vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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