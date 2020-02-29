Malezya'da 114 milletvekilinden Muhyiddin Yasin'in Başbakanlığına itiraz

29.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:56

KUALA Malezya'da yaşanan siyasi kriz sonrası Malezya Kralı'nın 5 partinin desteğini alan eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'i Başbakanlığa ataması üzerine, 114 milletvekili, geçici Başbakan Mahathir Muhammed'e destek için imza topladı.

Başkent Kuala Lumpur'da toplanan ve aralarında Mahathir'in de bulunduğu bir grup milletvekili, Mahathir'in başbakanlığı için 114 imza topladıklarını belirterek, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile görüşme talep etti.

Halkın Adaleti Partisi (PKR) Başkanı Enver İbrahim, görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 114 milletvekilinin Mahathir'in başbakanlığına destek için resmi beyanname imzaladığının altını çizerek, "Daha fazla kişi de katılacak." dedi.

Enver'in açıklamasından saatler sonra Mahathir, başbakanlığını destekleyen 7 partiden toplam 114 milletvekilinin tam listesini sosyal medya hesaplarında yayımladı. Mahathir, Mecliste hükümet kuracak çoğunluğa sahip olduğuna dair Sultan Abdullah'a açıklama mektubu yolladığını vurgulayarak, "Sultanımızın mektubumu kabul edeceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Başbakan olarak atanan Muhyiddin Yasin, Sultan Abdullah tarafından bu makama uygun görüldüğü için Allah'a şükrettiğini dile getirerek, "Halkımızın bugün kraliyet sarayı tarafından yapılan açıklamaları kabul etmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Mahathir ve beraberindeki milletvekillerinin itirazına dair konuşmayan Muhyiddin, kendisini aday gösteren ve destekleyen partilere teşekkürlerini sundu.

Muhyiddin Yasin güven oyu alamayabilir

23 Şubat'ta muhalefet partileri Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi'nin (PAS) Mahathir Muhammed önderliğinde yeni iktidar koalisyonu kurma teşebbüsü ve ertesi gün Mahathir'in Başbakanlıktan istifası üzerine hükümet krizinin oluştuğu Malezya'da siyasi gerilim hala sürüyor.

Son bir haftada ülkedeki iktidar ve muhalefet partileri sıklıkla saf değiştirirken, en son Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) Genel Başkanı Muhyiddin ile Mahathir, başbakanlık yarışında karşı karşıya geldi.

Muhyiddin'in Mecliste hükümet kurmak için gerekli 112 milletvekili desteğini almadan Sultan Abdullah tarafından Başbakan atanması ise Mahathir'i destekleyen partilerin tepkisini çekti.

Malezya basınında konuya dair yer alan bazı haberlerde, Mahathir'e 114 milletvekilinin destek vermesinin ardından Sultan Abdullah'ın söz konusu kararından geri adım atabileceği belirtildi.

Bazı haberlerde ise Muhyiddin'in Başbakan olarak atanma kararının geri çekilemeyeceği fakat 8 Mart'ta yapılacak parlamento oturumunda Mahathir'i destekleyen milletvekillerinin Muhyiddin'e güvensizlik oyu için harekete geçebileceği öne sürüldü.

Muhyiddin'in güven oyu alamaması durumunda Mecliste çoğunluk sahibi partiler, kendi başbakan adayını belirleyip yeni hükümet kurma imkanına sahip olacak.

Kaynak: AA