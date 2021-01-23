Malezya'da 100'den fazla milletvekilinin Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL'e karşı çıktığı iddia edildi

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kral tarafından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 115 milletvekilinin karşı çıktığı öne sürüldü.

Ana muhalefet lideri Enver İbrahim, sosyal medya hesabındaki görüntülü açıklamasında, hükümetin salgın politikalarını ve OHAL kararını değerlendirdi.

Başbakan Muhyiddin Yasin'in liderliğindeki Ulusal İttifak hükümetinin "vasat ve yetersiz" olduğunu öne süren Enver, "Düşüncesizce alınan kararlar, hükümetin yetersizliğini her alanda topluma göstermiştir." dedi.

Enver, 20 Ocak'ta OHAL kararının iptali için Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a gönderilen resmi talep mektubuna atıf yaparak, "115 milletvekili, hükümetin OHAL dayatmasına karşı çıkıyor ve parlamento oturumu yapılmasını istiyor. İktidar koalisyonundan Sarawak Birlik Partisi de bu konuyu müzakere ediyor fakat henüz bir karar almadılar." ifadelerini kullandı.

OHAL kararının gözden geçirilmesini talep etmek için yeterli milletvekili sayısına sahip olduklarını belirten Enver, "İlk olarak Majesteleri Kral'ın alacağı kararı bekleyeceğiz, ona göre bir sonraki adımımızı atacağız." şeklinde konuştu.

OHAL, 1 Ağustos'a kadar sürecek

Malezya Kralı, 12 Ocak'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla Başbakan Muhyiddin'in tavsiyesi üzerine ülke genelinde 1 Ağustos'a kadar OHAL ilan etmişti.

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 1 Ağustos'a kadar salgının kontrol altına alınması durumunda, Kral'ın OHAL'i daha erken kaldırabileceği belirtilmişti.

İktidar partilerinden Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO), OHAL tedbirlerinin sadece Kovid-19 için kullanılması gerektiğini açıklarken, muhalefet milletvekilleri, Başbakan Muhyiddin'in bu kararı, iktidarını korumak ve güven oylamasından kaçmak için aldırdığını öne sürmüştü.

OHAL kapsamında Parlamento, Senato ve Eyalet Meclislerinde oturumlar yapılmayacak, genel ve yerel seçimler ile ara seçimler de düzenlenmeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız