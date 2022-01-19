Malezya: Çin, Güney Çin Denizi'ndeki iddiasında strateji değiştirdi

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki iddiasında strateji değişikliğine gittiğini, "Dokuz Çizgi Hattı" iddiasının yerine 4 takımadanın bulunduğu "4 Şa" bölgesinde hak iddia etmeye başladığını söyledi.

Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki iddiasında strateji değişikliğine gittiğini, "Dokuz Çizgi Hattı" iddiasının yerine 4 takımadanın bulunduğu "4 Şa" bölgesinde hak iddia etmeye başladığını söyledi.

Asia News'in haberine göre, Bakan Seyfeddin, Çin'in bölgede gerilime neden olan Güney Çin Denizi iddialarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Seyfeddin, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki iddialarını haklı çıkarmak için strateji değişikliğine gittiğini söyledi.

Çin'in, "Dokuz Çizgi Hattı" iddiasının yerine 4 takımadanın (Dongşa, Şişa, Nanşa, and Congşa) bulunduğu "4 Şa" bölgesinde hak iddia etmeye başladığını belirten Seyfeddin, söz konusu strateji değişikliğinin "reddedilmesi oldukça kolay olan bir iddiayı terk etme girişimi" olarak göründüğünü aktardı.

Uzmanlar, Çin'in tartışmalı bölgedeki iddialarındaki strateji değişikliğinin her iki iddianın da yasal dayanağı olmadığı için tartışmaya yeni bir boyut kazandırmayacağı görüşünü savunuyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, "Dokuz Çizgi Hattı" bölgesinde Çin'in tarihsel haklara dayalı olarak hak iddia etmesinin yasal temeli olmadığı ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) ihlal ettiği sonucuna varmıştı.

Çin, mahkemenin söz konusu kararlarını reddediyor.

Pekin yönetimine ait gemiler, tartışmalı bölgede son dönemde Malezya ve Endonezya ile gerilim yaşanmasına neden olmuştu.

Çin sahil güvenlik gemilerinin, Kasım 2021'de Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifteki Filipinli teknelere tazyikli su kullanarak müdahale etmesi gerilime sebep olmuş, Manila yönetiminden kınama gelmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.