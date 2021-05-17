Malezya, BM'nin İsrail'e karşı somut adım atmamasından hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı
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Malezya, BM'nin İsrail'e karşı somut adım atmamasından hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı

Malezya, BM'nin İsrail'e karşı somut adım atmamasından hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya hükümeti, İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef alan saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) somut bir adım atmamasından ötürü hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi.

KUALA Malezya hükümeti, İsrail'in Filistin'de sivilleri hedef alan saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) somut bir adım atmamasından ötürü hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, dün çevrimiçi katıldığı BMGK toplantısında, Filistin'deki gerilimin durması için Malezya'nın sunduğu önerilere işaret etti.

Malezya'nın, Filistin için derhal harekete geçme ve BM kararları doğrultusunda sorumluluğunu yerine getirme, İsrail saldırılarına karşı ortak tepki ve Filistinlilere koruma sağlanması için BM himayesi altında barış gücü gönderilmesi önerilerinde bulunduğunu belirten Bakan Hişamuddin, "Son bir haftada üçüncü BMGK görüşmesi yapılmış olmasına rağmen Filistinlilerin yaşadıklarına dair tek bir açıklama yapılmamıştır." dedi.

Hişamuddin, "Malezya, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini durdurmak üzere BMGK'nin birlik içinde bir tavır alabilmekten aciz kalmasını hayal kırıklığıyla karşılamıştır." açıklamasında bulundu.

BMGK'nin pasifliği karşısında Malezya'nın, dün Endonezya ve Brunei ile yayımladığı ortak açıklamadaki ifadelerinin arkasında duracağını vurgulayan Hişamuddin, "BM, uluslararası hukuka riayet etme konusunda İsrail'e baskı kurmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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