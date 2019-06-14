Malezya Başbakanından gençlere "yolsuzluğu reddedin" çağrısı

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, gençlere, "dini ve asli değerlerine sahip çıkma, yolsuzluğu reddetme, kendilerine dürüstlük ve adaleti aşılama" çağrısında bulundu.

Mahathir, yarın başlayacak İngiltere ziyareti öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ülkede gerçekleştireceği temaslara ilişkin bilgi verdi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Mahathir, "Umudum gençliktedir. Eğer genç nesil olmazsa milletimizin kaderini başka kimin eline bırakacağız?" ifadesini kullandı.

Gençlerden bilime önem vermelerini isteyen Mahathir, şunları kaydetti:

"Malezya'nın daha güçlü bir ülke olması için bilimin her türlüsünü öğrenin ve iyi kavrayın. Malezya'nın geleceği için birlikte çalışın. Karakterinizi geliştirin. Dininize ve asil değerlerinize sahip çıkın. Yolsuzluğu reddedin. Kendinize doğruluğu, dürüstlüğü ve adaleti aşılayın."

İngiltere'ye 3 günlük çalışma ziyareti yapacak olan Mahathir, Cambridge Üniversitesi'nde düzenlenecek "Malezya ve Güneydoğu Asya'da Demokrasi" konferansında konuşacak.

Daha sonra İngiliz yatırımcılarla bir araya gelmesi planlanan Malezya lideri, İngiltere ve İrlanda Malezyalı Öğrenciler Konseyi'nde Malezyalı öğrencilere hitap edecek.

Kaynak: AA