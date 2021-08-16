Son dakika haberi! Malezya Başbakanı Yassin'in kabinesi istifa etti
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Son dakika haberi! Malezya Başbakanı Yassin'in kabinesi istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre - Malezya Başbakanı Yassin'in kabinesi istifa etti Malezya Bilim Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Khairy Jamaluddin, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin'in kabinesinin Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah'a istifasını sunduğunu duyurdu.

- Malezya Başbakanı Yassin'in kabinesi istifa etti

KUALA LUMPUR - Malezya Bilim Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Khairy Jamaluddin, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin'in kabinesinin Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah'a istifasını sunduğunu duyurdu.

Malezya Bilim Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Khairy Jamaluddin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin'in kabinesinin Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah'a istifasını sunduğunu belirerek, "Bir kez daha ulusa hizmet etme fırsatı için teşekkür ederim. Tanrı Malezya'yı korusun" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından yerel basında yer alan haberlerde, Başbakan Yassin'in yerel saatle 12.23'te Malezya'nın hükümet sarayı olan Istana Negara'ya giderek, Kral Billah Shah ile yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiği, yerel saatle 13.01'de ise Istana Negara'dan ayrıldığı ifade edildi. Ayrıca haberlerde Yassin'in, yerel saatle 14.00'de ulusa seslenmesinin beklendiği ifade edilirken, hükümet yetkililerinden ise bir sonraki hükümeti kimin kurabileceği yönünde ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Mart ayında iktidara gelen Yassin, 222 sandalyeli Malezya Meclisi'nde kıl payı ile çoğunluğu elde ederek iktidar olmuştu. Yassin son birkaç haftadır, Malezya'da iktidar koalisyonunun en büyük partisi olan Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nden bazı milletvekillerinin desteğini çekmesinin ardından istifa etmesi yönünde artan baskıyla karşı karşıya kalmıştı.

Son dakika haberi! Malezya Başbakanı Yassin'in kabinesi istifa etti
Son dakika haberi! Malezya Başbakanı Yassin'in kabinesi istifa etti
Son dakika haberi! Malezya Başbakanı Yassin'in kabinesi istifa etti
Son dakika haberi! Malezya Başbakanı Yassin'in kabinesi istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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