Malezya Başbakanı Yasin, Veliaht Prens Bin Selman'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı
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Malezya Başbakanı Yasin, Veliaht Prens Bin Selman'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı

09.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:18
Malezya Başbakanı Yasin, Veliaht Prens Bin Selman'la ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Yasin, başkent Riyad'da Veliaht Prens bin Selman ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında, Suudi Arabistan ve Malezya arasında koordinasyon meclisi kuruluş zabtı, hacı ve umrecilerin gelişi konusu ile İslami işler alanında anlaşma imzalandı.

Anlaşmaların içeriklerine dair daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Malezya Başbakanı Yasin, Umre ziyaretine başlamak için 6 Mart'ta Cidde kentine gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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