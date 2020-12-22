Malezya Başbakanı Muhyiddin: "Kovid-19 aşısını ilk yaptıranlardan biri olacağım"
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Malezya Başbakanı Muhyiddin: "Kovid-19 aşısını ilk yaptıranlardan biri olacağım"

22.12.2020 07:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 07:26
Malezya Başbakanı Muhyiddin:

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, "Kovid-19 aşısını ilk yaptıranlardan biri olacağım." dedi.

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, "Kovid-19 aşısını ilk yaptıranlardan biri olacağım." dedi.

Görüntülü açıklama yapan Başbakan Muhyiddin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve aşının ne zaman kullanılacağına dair detaylar verdi.

Sağlık Bakanlığı ile Bilim, Teknoloji ve Yenilik bakanlıklarının Kovid-19 aşısına dair süreci yönetmek için Özel Aşı Tedarik ve Ulaşım Komitesi kurduğunu bildiren Muhyiddin, "Hükümet olarak Pfizer firmasından satın alınan aşıların en erken Şubat 2021'de ülkeye ulaşmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Muhyiddin, satın alınan aşıların Ulusal Farmakoloji Biriminin teftişinden geçmeden hiçbir vatandaşın üzerinde uygulanmayacağının altını çizdi.

Ülke genelinde aşıların yapılmasının ardından yeni normlara uyulmasının önemine dikkati çeken Muhyiddin, "Standart hareket prosedürleri çerçevesinde hareket etmeyi sürdürmeli ve yeni normlara uymaya devam etmeliyiz, çünkü virüs hala ülkemizde dolaşımdadır." ifadesini kullandı.

Başbakan Muhyiddin, "Aşının güvenilirliğine dair kamuoyunu ikna etmek üzere Kovid-19 aşısını ilk yaptıranlardan biri olacağım." açıklamalarında bulundu.

Malezya şimdiye kadar Pfizer ve AstraZeneca firmalarından toplam 12,8 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varmıştı.

Söz konusu firmalardan alınan aşıların, Malezya genelinde yüzde 40 oranında Kovid-19 bağışıklığı kazandırması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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