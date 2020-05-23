Malezya Başbakanı Muhyiddin, kabine üyeleriyle teşrik tekbiri getirdi
KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ramazanın son iftarının ardından kabine üyeleriyle toplu halde teşrik tekbiri getirdi.
KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ramazanın son iftarının ardından kabine üyeleriyle toplu halde teşrik tekbiri getirdi.
Akşam namazını idari başkent Putrajaya'daki Başbakanlık binasında kılan Başbakan Muhyiddin, ramazanın son akşam namazından itibaren başlayan teşrik tekbirlerinin ilkini bakanlarıyla getirdi.
Başbakan'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yer alan sağlık çalışanı ve güvenlik görevlilerinden temsilciler de bulundu.
Söz konusu paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Malezya basınındaki haberlerde de yarın Ramazan Bayramı'na girecek ülkede, tarihinde ilk defa kabine üyelerinin toplu halde teşrik tekbiri getirmesi geniş yer buldu.
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Kaynak: AA