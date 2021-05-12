Malezya Başbakanı Muhyiddin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı
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Malezya Başbakanı Muhyiddin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

Malezya Başbakanı Muhyiddin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını kınadı.

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını kınadı.

Yazılı açıklama yapan Başbakan Muhyiddin, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını "uluslararası hukuku açıkça yok saymak" diye niteledi.

Muhyiddin, "Mübarek Ramazan ayının son günlerinde kardeşlerimize yapılan iğrenç saldırılar, sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa saygısızlıktır." açıklamasında bulundu.

Filistin'e yönelik orantısız ve gaddarca saldırılar karşısında uluslararası camiayı ses çıkarmaya çağıran Muhyiddin, "Malezya olarak İsrail'e, başta Gazze olmak üzere işgal edilmiş topraklardaki saldırılarını bir an önce sonlandırma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Muhyiddin, Malezya'nın Filistin halkına desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları dün İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail saldırılarında 13'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 43 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 296'ya çıktığı kaydedilmişti.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi, GazzeŞeridi'nden atılan roketler nedeniyle 5 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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