Malezya Başbakanı Muhyiddin, Hamas lideri Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malezya Başbakanı Muhyiddin, Hamas lideri Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü

Malezya Başbakanı Muhyiddin, Hamas lideri Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına dair Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına dair Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Malezya Filistin Kültür Organizasyonu (PCOM) Başkanı Muslim İmran, iki lider arasında yarım saat süren görüşmede, Hamas lideri Heniyye'nin, İsrail'in bölgedeki son saldırılarına ve sivil can kayıplarına ilişkin Malezya Başbakanı Muhyiddin'i bilgilendirdiğini açıkladı.

PCOM Başkanı İmran, "Sayın Heniyye, Malezya'nın şimdiye kadar Filistin halkıyla sergilediği dayanışmadan memnuniyetini ifade ederek İsrail'e uluslararası alanda baskı yapılması için Malezya'nın desteklerine duyduğu ihtiyacı Başbakan Muhyiddin'e iletti." dedi.

Muhyiddin'in görüşmede, Filistin'e tam destek vereceğini yinelediğini vurgulayan İmran, "Malezya Başbakanı, bölge ülkelerinden Endonezya ve Brunei ile Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e karşı ortak duruş sergileyeceğini kaydetmiştir." diye konuştu.

İmran, görüşmede Muhyiddin'in, Kovid-19 tehlikesi geçtikten sonra Heniyye'yi Malezya'ya davet ettiğini de ifadelerine ekledi.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

AB'den çaresizliğin itirafı: AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok
AB'den çaresizliğin itirafı: AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok
TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
Son dakika haberi: Gazze Sağlık Bakanlığı: Zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenler hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Gazze Sağlık Bakanlığı: Zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenler hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Cem Yılmaz Özcan Deniz Kenan Doğulu
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malezya Başbakanı Muhyiddin, Hamas lideri Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 10:48:43. #1.16#

title