Malezya Başbakanı Muhammed: "Türkiye ve Malezya, ortak bir anlayışa sahip"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in teşekkür konuşması

Törenden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Malezya Başbakanı Muhammed, kendisine tevcih edilen Cumhuriyet Nişanı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA