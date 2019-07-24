MALEZYA Bas¸bakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın davetine üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerc¸ekles¸tirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Malezya Bas¸bakanı Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın daveti üzerine, 24-27 Temmuz tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerc¸ekles¸tirecek. Ziyaret sırasında gerc¸ekles¸tirilecek go¨ru¨s¸melerde, savunma sanayii bas¸ta olmak u¨zere Tu¨rkiye ve Malezya arasındaki ikili ilis¸kiler, tu¨m boyutlarıyla go¨zden gec¸irilecek, is¸birligˆinin gelis¸tirilmesi ic¸in atılabilecek adımlar ele alınacak. Go¨ru¨s¸mede ayrıca, Tu¨rkiye ve Malezya'yı yakından ilgilendiren bo¨lgesel ve uluslararası konularda fikir alıs¸veris¸inde bulunulması o¨ngo¨ru¨lüyor. Konuk Bas¸bakan'ın Ankara'nın yanı sıra I·stanbul'da da c¸es¸itli temas ve incelemelerde bulunması ayrıca, Tu¨rk is¸ du¨nyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA