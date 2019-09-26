Malezya Başbakanı Mahathir Pakistan Başbakanı Han ile görüştü

26.09.2019 04:56

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.

Başbakan Mahathir'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Malezya liderinin Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin, "İki lider, entelektüel birikimin artması için iki ülke arasında öğretmen ve akademisyen değişimi gibi eğitim alanında iş birliği temennilerinde bulundu. Aynı zamanda araştırma ve geliştirme çalışmaları için altyapı hazırlıkları da müzakere edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA