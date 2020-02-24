Malezya Başbakanı Mahathir istifasını sundu
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Malezya Başbakanı Mahathir istifasını sundu

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.

24.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:17
Malezya Başbakanı Mahathir istifasını sundu

Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.


Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sunduğu belirtildi. ofisinden yapılan açıklamada, Muhammed'in yerel saatle 13.00'te istifa mektubunu kraliyet sarayına gönderdiği ifade edildi.


Malezya'nın ikinci kez Başbakanı olan 94 yaşındaki Mahathir Muhammed, 2018 yılında göreve başlamıştı.


Başbakanlık koltuğuna gelecek yeni isim ise henüz bilinmiyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İHA
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