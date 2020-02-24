Malezya Başbakanı Mahathir istifasını sundu
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sundu.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine istifasını sunduğu belirtildi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Muhammed'in yerel saatle 13.00'te istifa mektubunu kraliyet sarayına gönderdiği ifade edildi.
Malezya'nın ikinci kez Başbakanı olan 94 yaşındaki Mahathir Muhammed, 2018 yılında göreve başlamıştı.
Başbakanlık koltuğuna gelecek yeni isim ise henüz bilinmiyor. - KUALA LUMPUR