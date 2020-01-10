Malezya Başbakanı Mahathir eğitim bakanlığına vekalet edecek

10.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:02

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, Eğitim Bakanı Maszlee Malik'in ayın başında istifa etmesinin ardından boşalan bakanlık koltuğuna vekalet edeceği duyuruldu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Eğitim Bakanı Maszlee'nin geçen haftaki istifasının ardından 8 Ocak'ta kabinenin, Maszlee'nin yerine kimin atanacağını belirlemek üzere toplandığı bildirildi.

Kabine toplantısında hükümetin işleyişinin bozulmaması için yeni eğitim bakanı atanmaması ve kabine üyelerinden birinin, bakanlığa vekalet etmesi kararı alındı.

Bakanların büyük çoğunluğunun Başbakan Mahathir'in vekaletinde mutabık kalması üzerine Mahathir, geçici süreliğine eğitim bakanlığını devraldı.

Eğitim Bakanı Maszlee Malik, ülkedeki Çinli ve Hint azınlık okullarında geleneksel Malay alfabesi Cavi'nin müfredata girmesi tartışmaları üzerine 3 Ocak'ta istifasını açıklamıştı.

2018'deki genel seçimlerdeki zaferinin ardından başbakan olan Mahathir Muhammed, yaklaşık 2 sene başbakanlık yaptıktan sonra görevini Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim'e devredeceğini söylemişti.

Mahathir'in, başbakanlığı devredene kadar eğitim bakanlığına vekalet etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA