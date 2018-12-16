Malezya Başbakanı Mahathir'den Avustralya'nın Kudüs Kararına Tepki

KUALA Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştirdi.

Tayland ziyareti sırasında Rangsit Üniversitesinden fahri doktora unvanı alan Başbakan Mahathir, törende yaptığı konuşmasında, Avustralya hükümetinin Kudüs kararına değindi.

Mahathir, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını vurgulayarak, Avustralya'nın kararını, "Kudüs hep Filistin'in hakimiyetinde olmuştur. O halde neden Kudüs'ü Araplar ve Yahudiler arasında bölmeye yönelik karar alıyorlar? Buna hakları yok." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Avustralya hükümetinin Filistin ile İsrail arasındaki meselelere müdahil olmaması gerektiğini belirten Mahathir, "Biz Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.