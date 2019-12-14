Malezya Başbakanı: ABD İran yaptırımlarıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor
Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Katar'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik yaptırımlarının Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.
Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Katar'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik yaptırımlarının Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.
Cumartesi günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de katıldığı Doha Forumu'nda konuşan Malezya Başbakanı, "Malezya ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamasını desteklemiyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle