Malezya Başbakanı: ABD İran yaptırımlarıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor
Haberler » Dünya » Malezya Başbakanı: ABD İran yaptırımlarıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor - Haberler

Malezya Başbakanı: ABD İran yaptırımlarıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor

Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Katar'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik yaptırımlarının Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

14.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:17
Malezya Başbakanı: ABD İran yaptırımlarıyla uluslararası hukuku ihlal ediyor

Başbakanı Mahathir Mohamad, resmi temaslarda bulunmak için geldiği 'da, 'nin (ABD) 'a yönelik yaptırımlarının Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.


Cumartesi günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de katıldığı Doha Forumu'nda konuşan Malezya Başbakanı, "Malezya ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamasını desteklemiyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler