Malezya AstraZeneca aşılarını 60 yaş ve üstü için kullanacak

KUALA Malezya hükümeti, AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını 60 yaş ve üstü için uygulayacağını açıkladı.

KUALA Malezya hükümeti, AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını 60 yaş ve üstü için uygulayacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ethem Baba, Malezya'nın 23 Nisan'da Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ülkeye gelen 268 bin 800 doz AstraZeneca aşısının kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu iddialarına değinen Bakan Ethem, "Klinik deneylerinde AstraZeneca'nın Kovid-19'a karşı yüksek oranda koruma sağladığı kanıtlanmıştır. Aşının güvenli olduğuna dair garanti veriyorum." dedi.

Ethem, AstraZeneca aşılarının, nisan ve ağustos arası sürecek Kovid-19 aşılamasının ikinci fazı kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanacağını kaydetti.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Malezya'da hükümet, şimdiye kadar Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSinoBIO ve Sputnik V'den toplam 66,7 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya vardı.

Şimdiye kadar toplam 1 milyon 335 bin 245 kişinin aşılandığı Malezya'da hükümet, yüzde 70 bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız