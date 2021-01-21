Malezya Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladı
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Malezya Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladı

21.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:09
Malezya Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladı

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Myanmar'da baskı ve şiddetten kaçarak çevre ülkelere sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin yurtlarına yeniden dönüş sürecinin başlaması için sağlanan mutabakatı olumlu karşıladığını açıkladı.

KUALA Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, Myanmar'da baskı ve şiddetten kaçarak çevre ülkelere sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin yurtlarına yeniden dönüş sürecinin başlaması için sağlanan mutabakatı olumlu karşıladığını açıkladı.

Brunei'nin ev sahipliğinde sanal ortamda düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Hişamuddin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası bölge ülkelerinin ekonomik toparlanması ve bölgesel güvenlik sorunlarına değindi.

Hişamuddin, Kovid-19 ile mücadele için geçen yıl kurulan ortak fonun, üye ülkelerin salgınla mücadelesine destek olmak üzere kullanıma girmesi gerektiğinin altını çizerek "Ekonomilerimizi yeniden canlandırmak için ASEAN Güvenli Seyahat Koridorunu da hayata geçirmenin yollarını aramalıyız." dedi.

Arakanlı mültecilerin sorunlarına değinen Hişamuddin, Bangladeş'teki Arakanlıların topraklarına geri dönmeleri için Çin'in öncülüğünde Bangladeş ve Myanmar'ın yaptığı hükümet düzeyindeki görüşmelerin olumlu geçmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek "Bu olumlu gelişme, mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamanın yanında Arakan eyaleti, Myanmar ve Bangladeş'teki durumu da düzeltecektir." şeklinde konuştu.

Endonezya'da bu ay içinde meydana gelen uçak kazası ve depremde vefat edenlere taziyelerini ileten Hişamuddin, ASEAN dönem başkanlığını üstlenen Brunei'ye başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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