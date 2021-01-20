Malezya, AB'nin palm yağı yasağını Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Malezya, AB'nin palm yağı yasağını Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti

20.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:11
Malezya, AB'nin palm yağı yasağını Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti

KUALA Malezya hükümeti, palm yağı temelli biyolojik yakıt kullanımını yasaklama kararı alan Avrupa Birliği'ni (AB) Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) şikayet etti.

KUALA Malezya hükümeti, palm yağı temelli biyolojik yakıt kullanımını yasaklama kararı alan Avrupa Birliği'ni (AB) Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) şikayet etti.

Malezya yönetiminin WTO'ya gönderdiği mektupta, başta Fransa ve Litvanya hükümetleri olmak üzere AB'nin palm yağı kullanımına yönelik yasaklayıcı tedbirlerinin uluslararası ticaret anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi.

Mektupta, palm yağının çok sayıda günlük ürünlerin dönüşümünde kullanıldığı, tamamen yasaklanmasının endüstrilere ciddi zarar vereceği vurgulandı.

Bu konunun en yakın zamanda iki taraflı müzakere edilmesini de talep eden Malezya yönetimi, mektupta "ortak bir zeminde buluşulması için AB, Fransa ve Litvanyalı yetkililerinden acilen cevap beklediğini" bildirdi.

Malezya, palm yağı yasakları nedeniyle en son Aralık 2019'da WTO'ya şikayette bulunmuştu.

AB'nin palm yağını sınırlandırma ve yasaklama planı?

Avrupa Parlamentosu, 2018'in başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palm yağının tamamen yasaklanması kararı almıştı.?

Bunun üzerine Fransa, Aralık 2018'de palm yağı yasağını mecliste oylamaya karar vermişti.?? Dünyanın ikinci en büyük palm yağı ihracatçısı Malezya, AB ülkelerinin yasaklama kararını protesto ediyor.

Avrupa ülkelerinin yasak kararının ardından elindeki stoklarını tüketmeye çalışan Malezya, son yıllarda Çin, Türkiye ve Pakistan'a yönelik palm yağı satışlarını artırmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Selçuk Özdağ Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Ömer Ali Şahiner Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malezya, AB'nin palm yağı yasağını Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 11:35:18. #1.15#
title