Malezya 9 Mayıs'ta Genel Seçimlere Gidiyor

Malezya'da 9 Mayıs'ta genel seçimler yapılacak

Malezya Seçim Komisyonu (EC) yaptığı açıklamada, Malezya'da 9 Mayıs'ta genel seçimlere gidileceği bildirildi. Seçim Komisyonu, seçimlerin iktidar koalisyonunun 61 yıllık iktidarındaki en güçlü sınavının olabileceğini açıkladı. Seçim Kurulu başkanı Tan Sri Mohd Haşim Abdullah, 28 Nisan'da parlamentonun 222 ve eyalet parlamentolarının 587 sandalyesine adayların belirleneceğini söyledi. Asker ve polis personel ile yurt dışında yaşayan seçmenler için erken oylama 5 Mayıs olarak kararlaştırıldığı bildirildi. - KUALA LUMPUR