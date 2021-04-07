Malezya 2019'dan bu yana 267 konteyner kaçak plastik atığı getirildikleri ülkeye geri gönderdi
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Malezya 2019'dan bu yana 267 konteyner kaçak plastik atığı getirildikleri ülkeye geri gönderdi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Malezya 2019'dan bu yana 267 konteyner kaçak plastik atığı getirildikleri ülkeye geri gönderdi

KUALA Malezya hükümeti, 2019'dan bu yana, ülkeye yurt dışından kaçak yollarla sokulan 267 konteyner dolusu geri dönüşümsüz plastik atığın, getirildikleri ülkelere geri gönderildiğini bildirdi.

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KUALA Malezya hükümeti, 2019'dan bu yana, ülkeye yurt dışından kaçak yollarla sokulan 267 konteyner dolusu geri dönüşümsüz plastik atığın, getirildikleri ülkelere geri gönderildiğini bildirdi.

Çevre ve Su Bakanı İbrahim Man, yazılı açıklamasında, 22-23 Nisan'da ABD'de gerçekleşecek İklim Zirvesi'ne Malezya'nın davet edilmeme nedenine değindi.

Bakan İbrahim, Malezya'nın dışında İsveç, Tayland ve İsviçre gibi ülkelerin de zirveye davet edilmediğine dikkati çekerek, "Malezya, iklim alanında zarar görebilecek ülkeler kategorisinde olmadığı için zirveye davet edilmemiştir." dedi.

Malezya'nın iklim değişikliği ve geri dönüşüm konularında hassasiyetine değinen İbrahim, "2019'dan bu yana, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan 267 konteyner dolusu plastik atığı geri yolladık." şeklinde konuştu.

İbrahim, 81 konteyner dolusu atığın ise geri gönderilme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Malezya 20 Ocak 2020'de, kaçak olarak ülkeye sokulan 150 konteyner plastik atığı getirildikleri ülkelere geri yollamıştı.

Konteynerlerden 43'ünün Fransa'ya, 42'sinin İngiltere'ye, 17'sinin ABD'ye, 11'inin Kanada'ya, 10'unun İspanya'ya, geri kalanların da Japonya, Singapur, Portekiz, Çin, Bangladeş ve Sri Lanka'ya gönderildiğini açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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