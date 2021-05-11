Malezya, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantılı kişi ve kurumlardan 23 milyar dolar talep etti
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Malezya, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantılı kişi ve kurumlardan 23 milyar dolar talep etti

Malezya, 1MDB yolsuzluğuyla bağlantılı kişi ve kurumlardan 23 milyar dolar talep etti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Malezya hükümeti, eski Başbakan Necip Rezak ve çok sayıda siyasetçinin karıştığı Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu ile bağlantısı tespit edilen kişi ve kurumlardan 23,4 milyar ABD dolar alacağı olduğunu bildirdi.

KUALA Malezya hükümeti, eski Başbakan Necip Rezak ve çok sayıda siyasetçinin karıştığı Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu ile bağlantısı tespit edilen kişi ve kurumlardan 23,4 milyar ABD dolar alacağı olduğunu bildirdi.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 1MDB ve alt iştiraklerinden kaçırılan fonları hazineye geri getirmek üzere 7 Nisan'da ilgili mahkemelere 22 ayrı istihkak davası açıldığı belirtildi.

Bu kapsamda aralarında eski Başbakan Necip Rezak ve firari iş adamı Low Taek Jho'nun yer aldığı 40 kişi ve 17 kurumdan talepte bulunulduğunu belirten Bakanlık, söz konusu kişi ve kurumlardan talep edilen toplam varlığın 23,4 milyar doları bulduğunu kaydetti.

Deutsche Bank, Coutts&Co ve JP Morgan gibi uluslararası yatırım bankalarının da istihkak davası açılan firmalar listesinde bulunduğu bildirildi.

Malezya hükümeti 22 Ocak'ta, 1MDB'den yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 3,8 milyar doların ülkeye tekrar transfer edildiğini açıklamıştı.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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