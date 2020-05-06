Maldivlerden 209 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Maldivler'deki Türk vatandaşlarından 209'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.

Maldivler'deki Türk vatandaşlarından 209'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 2'si bebek 209 Türk vatandaşını Maldivlerden getiren THY'nin "Dolmabahçe" uçağı, saat 01.15'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısısını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere bindi.

Yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.

Kaynak: AA