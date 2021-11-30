Maldivler Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Gayyum'un hapis cezasını iptal etti

Maldivler Yüksek Mahkemesinin kara para aklama suçundan hüküm giyen eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un hapis cezasını iptal ettiği bildirildi.

Yüksek Mahkeme heyeti, 2 yıl önce alt mahkeme tarafından eski Devlet Başkanı Gayyum'a verilen 5 yıl hapis ve 5 milyon dolarlık para cezasının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada sunulan kanıtların tutarsız olduğunu ve Gayyum'un devlete ait 1 milyon doları akladığının kesin olarak kanıtlanmadığını açıkladı.

Eski Devlet Başkanı'nın ev hapsine alındığı aktarıldı.

Gayyum, 23 Eylül 2018'de düzenlenen devlet başkanı seçiminden mağlubiyetle ayrılmıştı. Seçim Komisyonu, seçimden yaklaşık bir hafta sonra resmi sonuçları açıklayarak muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.

Salih, Gayyum ve yönetiminin adının geçtiği yolsuzluk iddialarını soruşturma sözü vermişti.

Gayyum, 2018'de banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde sorgulanmıştı.

Başsavcılık, Şubat 2019'da Gayyum'u kara para aklamakla suçlamış, davayı ceza mahkemesine sunmuştu.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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