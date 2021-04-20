Maldivler kaçamağıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'de tatil yapması gündem olmuştu. Erçel ve Bürsin'in Maldivler kaçamağıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Aşk yaşadıkları iddiasını her fırsatta yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler tatili konuşulmaya devam ediyor.

Erçel ve Bürsin'in Maldivler kaçamağıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Ünlü yıldızların 100'er bin TL'lik Maldivler tatilini bedavaya getirdikleri ortaya çıktı.

2.Sayfa'nın haberine göre; İkili kaldıkları otelin adını etiketleyip paylaşım yaptı. İkilinin Maldivler tatili yakından takip ediliyor.

"BİR GELİŞME OLURSA HABERDAR OLACAKSINIZ"

Geçtiğimiz hafta spor çıkışı görüntülenen Kerem Bürsin, gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok" diyerek kafaları karıştırmıştı.

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin