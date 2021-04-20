Maldivler kaçamağıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maldivler kaçamağıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Maldivler kaçamağıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in Maldivler'de tatil yapması gündem olmuştu. Erçel ve Bürsin'in Maldivler kaçamağıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Aşk yaşadıkları iddiasını her fırsatta yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler tatili konuşulmaya devam ediyor.

Erçel ve Bürsin'in Maldivler kaçamağıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Ünlü yıldızların 100'er bin TL'lik Maldivler tatilini bedavaya getirdikleri ortaya çıktı.

2.Sayfa'nın haberine göre; İkili kaldıkları otelin adını etiketleyip paylaşım yaptı. İkilinin Maldivler tatili yakından takip ediliyor.

"BİR GELİŞME OLURSA HABERDAR OLACAKSINIZ"

Geçtiğimiz hafta spor çıkışı görüntülenen Kerem Bürsin, gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok" diyerek kafaları karıştırmıştı.

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi
Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi
Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Ereğli Belediyesi çalışanları 4 bin 800 TL promosyon alacak
Karpuzun fiyatı pahalı olunca dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı pahalı olunca dilimle satılmaya başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Antony Blinken Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Cansu Dere Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Arda Turan Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Maldivler kaçamağıyla ilgili şaşırtan gerçek ortaya çıktı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:24:11. #1.15#

title