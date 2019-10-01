- Maldivler'de Tekne Yangını: 9 Yaralı

- Maldivler'de Tekne Yangını: 9 Yaralı

- Maldivler'de tekne yangını: 9 yaralıMALE - Maldivler'in başkenti Male'de limanda demirli bir sürat teknesinde yangın çıktı.

01.10.2019 14:07

- Maldivler'de tekne yangını: 9 yaralı

MALE - Maldivler'in başkenti Male'de limanda demirli bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yangında en az 9 kişi yaralandı.

Maldivler'in başkenti Male'de limana demirli bir sürat teknesinde yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek diğer gemilere de sıçradı. Yangın sonucu yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor. Büyük maddi hasarın oluştuğu teknelerdeki yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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