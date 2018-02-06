Maldivler'de Eski Devlet Başkanı ve Yüksek Mahkeme Üyesi İki Hakime Gözaltı

Maldivler'de, yaşanan siyasi kriz nedeniyle eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ve Yüksek Mahkeme üyesi iki yargıç gözaltına alındı.

Maldivler'de Yüksek Mahkemenin siyasi tutukluların serbest bırakılması ve azledilen milletvekillerinin göreve iade edilmesi kararına ilişkin siyasi kriz devam ediyor. Hükümetin Yüksek Mahkemenin kararını tanımamasının ardından ilan ettiği olağanüstü hal kapsamında ülkenin eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum ve Yüksek Mahkeme üyesi iki yargıç gözaltına alındı. Olağanüstü hal ilan edilmesinden birkaç saat sonra polis tarafından Yüksek Mahkeme binasına düzenlenen baskında Başyargıç Abdullah Said ve yargıç Ali Hamid'i de gözaltına alındı. Ancak gözaltına ilişkin suçlamalarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Geçtiğimiz hafta, Yüksek Mahkeme görevdeki Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum karşıtı tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasına karar vermişti. Hükümetin kararı tanımamasının ardından ülkede hükümet karşıtı gösteriler yapılmıştı. Hükümet ise olayların ardından 15 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. - MALDİVLER