Maldivler'de Eski Devlet Başkanı Rüşvetten Tutuklandı, Ohal İlan Edildi

– Maldivler'de eski Devlet Başkanı Maumoon Abdul Gayoom rüşvetten tutuklandı ve görevdeki Devlet Başkanı Abdulla Yameen olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Maldivler'de faliyet gösteren Miharuu Gazetesi'nin haberine göre güvenlik güçleri Maldivler Eski Devlet Başkanı Maumoon Abdul Gayoom'u konutunda damadı ile birlikte rüşvet ve hükümeti devirmeye çalışmak suçlarından tutukladı.Gayoom bugünkü Devlet Başkanı Yameen'in üvey kardeşi ve ülkeyi 2008 yılına kadar 30 yıl boyunca yönetti. Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre Eski Devlet Başkanı Gayoom'un Dhoonidhoo Hapishanesi'ne götürüleceği açıklandı.Habere göre başkanlık ofisinden Adalet Bakanı Azima Shukoor tarafından yapılan açıklamada OHAL'in 15 gün süreceği belirtildi. Açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin kararının hükümetin işleyişini engellemesi OHAL'in sebebi olarak gösterildi.

Maldivler'de hükümet, ülkenin Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasına yönelik kararına uymayacağını açıklamıştı ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve aralarında ABD'nin de bulunduğu birçok ülke, Maldivler'e, mahkeme kararına uyma çağrısında bulunmuştu.

ORDU ANAYASA MAHKEMESİ'NE GİRDİ

Maldivler ordusunun Anayasa Mahkemesi binasına girdiğini belirten yerel basın kaynakları, Anayasa Mahkemesi binasının etrafının polislerle çevrili olduğunu belirtti.Twitter'dan yapılan açıklamada ordunun Anayasa Mahkemesi'ne baskın düzenlediği teyit edildi. - İstanbul