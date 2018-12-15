Maldivler'de Eski Devlet Başkanı İfade Verdi

Maldivler'de polis, eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'u, banka hesapları üzerinden yasa dışı mali işlem yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde sorguladı.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, devlet başkanlığı yaptığı dönemde Yamin Abdül Gayyum tarafından açılan banka hesapları aracılığıyla büyük miktarlarda para işlemleri gerçekleştiğine ilişkin raporların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hesapların dün mahkeme tarafından dondurulmasının ardından Gayyum'un bugün mali dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında sorguya alındığı ifade edildi.

Yamin Abdül Gayyum, sorgulamanın ardından basına verdiği demeçte kendisine herhangi bir suç isnat edilmediğini söyledi.

Polisin, kendisine eylül ayında yapılan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde alınan parayla ilgili soru sorduğunu belirten Gayyum, seçimden önce aldığı paranın, ilan edilen yasal kampanya hesaplarına yatırılanlar olduğunu savundu.

Gayyum, ülkedeki 79 milyon dolarlık bir yolsuzluk skandalıyla ilişkilendirilen, kişisel hesabındaki 1 milyon dolarla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Hesabıma yatırılan 1 milyon dolar halihazırda Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından sorgulanıyor. Ayrıntıları oradan öğrenebilirsiniz." yanıtını verdiğini aktardı.

Eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum, 23 Eylül'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminden mağlubiyetle ayrılmıştı. Seçim komisyonu, 29 Eylül'de, devlet başkanlığı seçiminin resmi sonuçlarını açıklayarak, muhalefetin ortak adayı İbrahim Muhammed Salih'in zaferini onaylamıştı.



Ülkede, 30 Eylül'de, "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçlamasıyla şubat ayında gözaltına alınan ve haziran ayında 19 ay hapis cezasına çarptırılan Yamin Abdül Gayyum'un, 2008'e kadar 30 yıl devlet başkanlığı görevini yürüten üvey kardeşi eski Devlet Başkanı Mamun Abdül Gayyum serbest bırakılmıştı.

Diğer yandan Yüksek Mahkeme, geçen ayın sonunda ülkenin eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid hakkında 2015'te verilen 13 yıllık mahkumiyet kararını, eski devlet başkanının "haksız yere suçlandığı" gerekçesiyle iptal etmişti.