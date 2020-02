: Malcom X'in kızı İlyasa Şahbaz "Malcom X ve Onun Dünyası" konferansında konuştu

18.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:22

ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, "Manhattan Savcılık Ofisi'nin Malcom X suikasti dosyasının yeniden açılacağını duyurmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü bu, Malcom'un doğru doğasını, gerçek özünü gösterecek." dedi.

Şahbaz, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Malcom X ve Onun Dünyası" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunmaktan ve babasının İslam üzerindeki etkisi hakkında konuşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Babası Malcom X'in suikaste uğradığında kendisinin henüz 2 yaşında olduğunu belirten Şahbaz, buna rağmen annesinin evde sık sık babasından bahsederek, o varmış gibi hissedilmesini sağladığını anlattı.

Şahbaz, "Babam her zaman benim en büyük ilham kaynağımdı. Babamızın sevgisini her zaman hissettik. Her ne kadar fiziksel olarak babam gitmiş olsa da annem, babamızın evdeki konuşmaların bir parçası olmaya devam etmesini sağladı. Babam, müziği, şiiri, sanatı seviyordu, sevgi doluydu. Hepsinin ötesinde bütün bunları Allah için yapıyordu." dedi.

Malcom X'in gençlik yıllarını anlatan Şahbaz, Amerika'da o dönem Afro-Amerikan halklara yapılan haksızlıkların olduğunu, Malcom X'in vicdanı öne çıkararak herkese ilham verdiğini söyledi. Malcom X'in beyaz ırkın üstünlüğü anlayışıyla mücadele ettiğini vurgulayan Şahbaz, babasının günlüğünü okuduğunu ve onu daha iyi anladığını dile getirdi.

"Kendini insanların refahına adamıştı"

Şahbaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onun hareketi, sadece Amerikalılar tarafından değil, dünya toplumları tarafından takdir edilmiştir. Küresel boyutta, Malcom X'in zamanın ötesinde birisi olarak takdir edilmesi gerekir. O sayfaları okurken Malcom X'in herkes için mücadele ettiğini görebilirsiniz. İnanılmaz başarılarının herkes tarafından kabul edilmesine rağmen, Malcom mütevazi birisi olarak kaldı. Şahbaz ismini alması da uygundu çünkü bu ismin pek çok anlamı var. Anlamlarından bir tanesi de 'kadir'dir. Bazıları için kadir kelimesi, büyüklük, dominant anlamında kullanılır. Fakat babam bu kelimeyi farklı şekilde ele aldı. Evet güçlüydü ama tutkuluydu, merhametliydi, enerji doluydu, samimiydi. Evet bir ikondu, hümanistti, kendini insanların refahına adamıştı."

Malcom X'in herkes için özgürlük adına gayret ettiğini söyleyen Şahbaz, "Babam topluluktan uzaklaştırılınca ki bu Malcom için bu çoğu zaman evdi. Bugüne kadar hala ben onu tüm hayatında gerçekleştirdiği tüm işlere rağmen, en ihtiyaç duyduğu zamanda kendisinin korunamamış olduğuna inanamıyorum. Herkes için özgürlük yolunda gayret etti. Bu sırada, liderler ve BM'deki ajanslar onun yok edilmesine karar vermişlerdi. Onun suikastından tam bir hafta önce uyuduğu odaya bir bomba atılmıştı. Hükümetin ona karşı yaptığı tehditlere karşı hiçbir şekilde taviz vermemesinden ötürü minnettarım, çünkü kendisini devlet düşmanı ilan etmişlerdi." diye konuştu.

Malcom X'in de küçük yaşta babasının öldürüldüğünü kaydeden Şahbaz, "Çocukluğu sırasında ailesini taciz etmişler. Irkçı gerçek olmayan propagandayı yapmışlardı. Babam 5 yaşındayken aile evlerinin terörist organizasyon olan Klu Klux Klan tarafından yakıldığını görmüş." dedi.

"Babamın günlükleri okurken Malcom'u daha iyi tanıdım"

Babasının her şeye rağmen dik duruşunu hiç bozmadığını ifade eden Şahbaz, konuşmasına şöyle devam etti:

"Herkes için eşitlik konusunda mücadele etti. Babam küresel bir ilham kaynağı oldu. Hatta eski ABD Başkanı Barack Obama, kendi kimliğini araştırırken, Malcom'u kendini örnek olarak almış. Obama diyor ki; 'Malcom'un kendisini oluşturma konusundaki tekrar eden faaliyetleri benle konuştu, onun sözlerindeki sert şiir ve saygı gösterme konusundaki vazgeçmezliği, disiplini ve güçlü iradesi bana ilham oldu.' Babamın günlüklerini okurken Malcom'u daha iyi tanıdım. Onun cesaretine karşı yeni bir takdir geliştirdim."

"Hikayenin anlatıcısı biz olmalıyız"

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Şahbaz, artan İslamofobiyle ilgili bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Kendi kimliğimizi başkasının anlatmasını beklememeliyiz, bu sorumluluğu biz almalıyız. Babam derdi ki, 'Bizim tarihimiz var, herkesin bir tarihi var, biz bunu kontrol etmeliyiz.' Hikayenin anlatıcısı biz olmalıyız. Oturup bir başkasının anlatmasını, 'İslam budur' demesini kabul etmemeliyiz. Biz bu anlatımın kontrolünü ele almalıyız ve barış, sevgi, politika, her yerde, her şeyde güzellikleri göstermeliyiz. Aynı zamanda herhangi bir kişinin karşılaştığı zorluklar mesela Afrika'nın zorlukları, kadınların ya da ırk, cinsiyet gibi konularda karşılaştığı zorluklar bir araya gelmeden çözülmez."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızlarının ilham verici isimler olduğunu söyleyen Şahbaz, Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu, güzelliklerinin tanıtılması için kitaplar yazılması gerektiğini ifade etti.

Netflix'te Malcom X'in suikastine dair yayımlanan belgeselin ardından Manhattan bölge savcısının suikastle ilgili dosyanın yeniden açılacağını duyurmasıyla ilgili soruyu Şahbaz şöyle yanıtladı:

"Karartmaya ne kadar çalışırsanız çalışın, gerçekler, her zaman ortaya çıkar. Manhattan Savcılık Ofisi'nin bu vakanın yeniden açılacağını duyurmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü bu, Malcom'un doğru doğasını, gerçek özünü gösterecek. Çünkü onun hakkında yazılanlar doğru değildi. Nazik bir insandı, Allah'a tümüyle hizmet ediyordu, dürüstlüğünden asla taviz vermemişti. Yeni bir şey bulunacaktır. Çünkü ufak bir organizasyon güya kıskanıp öldürmüş, diyorlar. Malcom onlar için çok ciddi bir tehditti sistem için. O yüzden onu gerçekten kimin öldürdüğünü bulmak bize Malcom'un gerçekten kim olduğunu gösterecek ve onun ardından yazılan retoriğin doğru olup olmadığını gösterecek."

Konferans sonrası Şahbaz'a plaket ve çiçek takdim edildi.

