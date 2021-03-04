Malcolm X'in çocukluğunun geçtiği ev ABD Ulusal Tarihi Yapılar Listesi'ne alındı
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Malcolm X'in çocukluğunun geçtiği ev ABD Ulusal Tarihi Yapılar Listesi'ne alındı

04.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:20
Malcolm X'in çocukluğunun geçtiği ev ABD Ulusal Tarihi Yapılar Listesi'ne alındı

Amerikalı Müslüman lider Malcolm X'in çocukluğunun geçtiği Boston'daki 2 katlı ev, ABD Ulusal Tarihi Yapılar Listesi'ne (NRHP) alındı.

Amerikalı Müslüman lider Malcolm X'in çocukluğunun geçtiği Boston'daki 2 katlı ev, ABD Ulusal Tarihi Yapılar Listesi'ne (NRHP) alındı.

Massachusetts Eyalet Sekreteri William Galvin, Malcolm X'in çocukluğunun geçtiği evin, Müslüman liderin şehirde kaldığı yıllara ilişkin ayakta kalan tek yapı olduğunu ve NRHP'ye alındığını belirtti.

Yıllardır boş kalan ve yıkılmak üzere olan evin, siyahilerin tarihi ve hakları üzerinde çalışan yüksek lisans öğrencileri için kullanılabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra evin, yılın belli zamanlarında özel etkinlikler için halka açılabileceği kaydedildi.

Malcolm X'in yaşam öyküsü

Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X, siyahi Amerikalıların özgürlüklerine kavuşamayacağına ve Afrika'ya dönmeleri gerektiğine inanan rahip Earl Little'ın oğlu olarak 1925'te dünyaya geldi.

Henüz 5 yaşındayken babasını faili meçhul bir cinayete kurban veren ve annesi akıl hastanesine kapatılan Malcolm, yoksulluk ve zorluklar içinde geçen çocukluğun ardından 1946'da hırsızlıktan hapse mahkum edildi.

Bu dönemde siyahi milliyetçiliği savunan Nation of Islam (İslam Milleti) lideri Elijah Muhammed'in görüşlerini benimseyen Malcolm, 1952'de cezaevinden çıkınca bu harekete katıldı. O tarihten itibaren X soyadını kullanmaya başlayan Malcolm, karizmatik kişiliği, enerjisi, sözünü sakınmayan ve hararetli hitap tarzı sayesinde kısa sürede hareketin önde gelen yüzlerinden biri oldu.

Zaman içinde hareketin odak noktaları, kullandığı yöntemler ve dine bakış konularında Elijah Muhammed ile anlaşmazlığa düşen Malcolm X, 1964'te Nation of Islam'dan ayrıldı.

Hayatının son döneminde Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde el-Hac Malik eş-Şahbaz ismini kullanmaya başladı.

Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı ile Audubon Ballroom isimli salonda konuşma yaparken silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Siyahi Müslüman lider Malcolm X'in, Afro-Amerikan edebiyatının önemli eserlerinden "Kökler" romanının yazarı Alex Haley ile kaleme aldığı hayat hikayesi, 20. yüzyılın en önemli otobiyografilerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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