Malcolm Thomas, Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe Beko, Çin ligi ekiplerinden Shanxi Zhongyu'da forma giyen 31 yaşındaki ABD'li pivot Malcolm Thomas'ı renklerine kattı.
Fenerbahçe Beko, Çin ligi ekiplerinden Shanxi Zhongyu'da forma giyen 31 yaşındaki ABD'li pivot Malcolm Thomas'ı renklerine kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Birleşik Amerikalı pivot Malcolm Thomas ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. 8 Kasım 1988 Columbia Missouri'de dünyaya gelen Birleşik Amerikalı Thomas, 2.06 boyunda ve hem 4 hem de 5 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Malcolm Thomas'a hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Malcolm Thomas, bu sezona Çin ligi ekiplerinden Shanxi Zhongyu takımında başladı ve 3 maç sonunda 15.7 sayı, 13.0 ribaund, 3.3 asist ortalamalarını yakaladı.