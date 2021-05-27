Malcolm & Marie Filmi
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Malcolm & Marie Filmi

Malcolm & Marie Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Malcolm & Marie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Malcolm & Marie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Malcolm & Marie, bir film galasından dönen film yapımcısı Malcolm ve kız arkadaşı Marie’yi takip ediyor. Galadan eve döndükten sonra Malcolm ve Marie arasında beklenmedik bir tartışma yaşanır. Geçmiş ilişkileri hakkında yaptıkları bu tartışma farklı boyutlara ulaşınca çift aşklarının gücünü sınamaya başlar.

Yönetmen: Sam Levinson

Senaryo: Sam Levinson

Oyuncular: John David Washington, Zendaya

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Malcolm & Marie

Yapımcı Firma: Little Lamb

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 106 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 05.02.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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