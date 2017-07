Malçlı Çilek" Köylünün Yüzünü Güldürdü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, dağlık arazide yetiştirilen "malçlı çilek", verimi ve sağladığı gelirle orman köylüsünün yüzünü güldürdü.



İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Durabey köyünde yaşayanların çoğu, çilek üretimiyle geçimlerini sağlıyor. Suni gübre ve ilaç kullanılmadan dağlık arazideki kayın ormanı içinde yapılan çilek üretimi, köyün coğrafi konumu dolayısıyla Türkiye'de çilek hasadının sona ermesinden sonra toplanmaya başlanıyor. Her yıl temmuz ayında hasat edilen çilek, fabrikalara ve çevre köylere satılıyor.



Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Durabey çevresinde yetiştirilen çileklerin aroma, görüntü, rengi ve lezzetinin çok farklı olduğunu söyledi.



Bölgedeki orman köylülerini çilek yetiştiriciliğine yönlendirdiklerini belirten Özoğul, şöyle konuştu:



"Engebeli bir araziye sahip olduğundan bazı köylerimizde normal tarım yapılamıyor. Bu bağlamda dağ köylerimiz yıllardan beri çilek ve patates üretiyor. İlkel şartlarda yetiştirilen çilek üretimi yerine daha fazla verim alınabilmesi için kaymakamlığımızın desteğiyle geçtiğimiz yıllarda başlatılan malçlı çilek yetiştiriciliğini dağ köylerimizde hızla geliştiriyoruz. Bölgede her yıl ortalama 300 ton çilek üretimi yapılıyor. Üretimin artması ve işin kolaylaşmasından dolayı çilek üretici sayımız artma eğiliminde."



Orman köylüsü Ramazan İlik de köylerinde uzun yıllardan beri çilek üretimi yapıldığını söyledi.



Başlangıçta köylülerin sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için tarlada çilek üretimi yaptıklarını, ilçe kaymakamlığının önerisinden sonra malçlı çilek ile geniş kapsamlı yetiştiriciliğe başladıklarını dile getiren İlik, "Bizler orman köylüsüyüz. Kaymakamlığımız bize malçlı çileki önerdi. Biz de uyguladık. Bu sayede üretimimiz daha çok arttı. Her dönümden ortalama bir buçuk ton çilek üretiyoruz. Yetiştirdiğimiz çileği yine kendimiz topluyoruz. Satışımızı fabrikalara yapıyor veya köylere giderek kendimiz satıyoruz." ifadelerini kullandı.