Malazgirtliler "Evde kal" çağrısına uydu
Muş'un Malazgirt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulduğu gözlendi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulduğu gözlendi.
Çarşı merkezinde oluşturulan noktalarda görev yapan polisler, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen özellikle 65 yaş üstü vatandaşları ikaz etti.
Trafik yoğunluğunun önemli oranda azaldığı ilçede vatandaşların sokağa çıkmama uyarısına uyarak günü evde geçirmeyi tercih ettiği görüldü.
İlçede oluşturulan VEFA Koordinasyon Grubu ekipleri de yaşlılara yardımlarını sürdürüyor.
Esnaf Nuri Karataş, yetkililerin uyarılarına ilçe halkının dikkat ettiğini belirterek, tedbiri elden bırakmadan herkesin kurallara uymasını gerektiğini söyledi.
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Kaynak: AA