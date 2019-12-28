Malazgirtli ressam Saruhan Yaman hayatını kaybetti
Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini yıllardır tuvale yansıtan ressam Malazgirtli Saruhan Yaman tedavi gördüğü Van'da yaşamını yitirdi.
28.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:34
Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini yıllardır tuvale yansıtan ressam Malazgirtli Saruhan Yaman tedavi gördüğü Van'da yaşamını yitirdi.
İki gün önce evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Yaman, sevk edildiği Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Yaman'ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: AA